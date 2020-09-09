Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

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Валентин Черников
Эксклюзив 70

Ученый-иммунолог Александр Румянцев рассказал, что могло случиться с добровольцем в Великобритании, у которого отмечается «необъяснимое заболевание».

Фото, видео: www.globallookpress / via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Срочная приостановка клинических испытаний вакцины британской фарм-компании AstraZeneca могла быть связана с нетипичной формой ответа организма добровольца на препарат. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Ранее сообщалось, что после введения вакцины у добровольца якобы зафиксировали поражение спинного мозга. Как специалист-иммунолог ученый подчеркнул: ответы человека на любые воздействия принципиально различаются в силу отличий генетики. Каждый имеет свою форму ответа на любой возбудитель, в том числе и на вакцину. Поэтому результат в подобных случаях нельзя предсказать наперед.

«Один из испытуемых заболел нетипичной формой ответа, который невозможно связать или не связать с вакциной. Возможно, вакцина выступила как провокатор уже имеющихся расстройств и заболеваний. По впечатлениям, которые доступны сейчас, это какой-то демиелинизирующий процесс, то есть процесс утраты миелина (вещество, образующее электроизолирующую оболочку нервных волокон — Прим.ред.) в определенных видах нервных окончаний. Но дождемся результатов», — прокомментировал Румянцев.

По его словам, вакцина AstraZeneca построена по тому же варианту, что и российская вакцина Sputnik-V. Оба препарата имеют в качестве основного вещества вектор, на котором расположен белок коронавируса. Этот вектор доставляет белок до клетки-мишени.

«В нашей концепции используется аденовирус человека 26-го и 5-го типа, которые хорошо изучены в мире. AstraZeneca использует вирус человекообразных обезьян — тоже аденовирус. Наша вакцина также имеет побочные проявления. Но это, как правило, боли в месте введения вакцины. У 30-50% испытуемых в зависимости от возраста отмечались повышение температуры, которые легко снимаются жаропонижающим средством. Это обычные вещи, которые сопровождают и другие вакцинации», — отметил академик.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот.

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