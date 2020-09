На лед вопреки пандемии: Как прошли контрольные прокаты фигуристок российской сборной

Перед началом сезона по фигурному катанию и впервые после длительного отсутствия в связи с коронавирусом, фигуристки российской сборной показали зрителям и экспертам свои короткие программы. Во московском дворце «Мегаспорт» прошел первый день проката.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова выбрала программу, которая выражает эмоции от потери близкого человека, которая, по словам, девушки должна отозваться в душе каждого зрителя. В прыжковый набор она включила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц-риттбергер.

«Было волнения от непонимания, что происходит. Только встав в начальную позу, я влилась. Я выполнила все элементы, но можно было сделать какие-то элементы лучше», — рассказала девушка после проката.

Непривычно полные трибуны обрадовали Щербакову. Она призналась, что соскучилась по плакатам и овациям зрителей, которые после ее выступления аплодировали стоя.

Анна Щербакова. Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Чемпионка Европы 2020 в одиночном катании Алена Косторная недавно сменила тренера, что не могло не повлиять на ее выступление на льду. Спортсменка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, с которым готовила каскад флип-тулуп, дупель и тройной лутц под You should see me in a crown от Билли Айлиш.

«Более спокойный подход в моей новой команде. Мы делали все то же самое, но даже когда у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался», — рассказала Косторина о работе с новым наставником.

Алена Косторная. Фото:ТАСС / Сергей Бобылев

Елизавета Туктамышева, которая взяла главную награду на чемпионате мира в 2015 году, откатала программу под музыку к балету «Спартак». Елизавета призналась, что у нее пока получаются не все задуманные элементы. На льду девушка сделала «бабочку» вместо трикселя и неудачно приземлилась на флипе, из-за чего каскад сделать не удалось.

«Хочется восстановить стабильность, тело может (исполнять тройной аксель и четверной тулуп), но голова пока нет», — пожаловалась фигуристка.

Елизавета Туктамышева. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева оценила свой прокат «на троечку», упомянув «помарки», которые требуют плодотворной работы.

«Удовлетворительно прокатала — это не максимум, только начало сезона. Нет такого, что я безумно счастлива и рада», — ответила Медведева.

Ученица канадского тренера Брайана Орсера выбрала для своей программы вальс из «Маскарада» Хачатуряна. Девушка смогла чисто выполнить каскад риттбергер-тулуп, а дупель «замарала».

Евгения Медведева. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Фигуристка Александра Трусова, как и Алена Косторная, сменила Тутберидзе на Плющенко. С новым тренером спортсменка готовила каскад лутц-тулуп и тройной аксель, который на льду смогла докрутить только до двойного.

Александра Трусова. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

«Тройной аксель всегда в планах, но пока не делаю его стабильно. Сегодня я хотела показать свою программу хорошо. Хотела показать себя с другой стороны, у меня наконец-то медленная музыка», — отметила Александра Трусова.

В этом сезоне фигуристка будет кататься под звучание Appassionata композитора Secret Garden.

