Мать зверски избитого мальчика из Омска заключили под стражу
Малыш попал в больницу с многочисленными травмами в середине августа.
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Фото, видео: Следственный комитет РФ
В Омской области заключена под стражу мать полуторагодовалого мальчика, подвергавшегося истязаниям. Ее беременную четвертым ребенком подругу, у которой она проживала с сыном, суд отправил под домашний арест.
«В настоящее время в результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя многодетная подруга. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту „г“ части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)», — сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается, и оно поручено отделу по расследованию особо важных дел.
Сам мальчик по-прежнему находится в одной из больниц Москвы. Органы опеки по инициативе следствия рассматривают вопрос об ограничении матери в родительских правах.
СК РФ также проводит доследственные проверки по факту бездействия должностных лиц органов опеки и полиции, которое повлекло за собой существенное нарушение прав и интересов несовершеннолетнего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуторагодовалый малыш оказался в больнице с многочисленными травмами в середине августа. Мать мальчика обвиняла во всем свою знакомую, у которой жила после смерти мужа. Та в свою очередь утверждает, что юная мамаша злоупотребляла алкоголем и сама избивала сына.
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