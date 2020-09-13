Мать зверски избитого мальчика из Омска заключили под стражу

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Светлана Александрова
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Малыш попал в больницу с многочисленными травмами в середине августа.

Фото, видео: Следственный комитет РФ

В Омской области заключена под стражу мать полуторагодовалого мальчика, подвергавшегося истязаниям. Ее беременную четвертым ребенком подругу, у которой она проживала с сыном, суд отправил под домашний арест.

«В настоящее время в результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя многодетная подруга. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту „г“ части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)», — сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается, и оно поручено отделу по расследованию особо важных дел.

Сам мальчик по-прежнему находится в одной из больниц Москвы. Органы опеки по инициативе следствия рассматривают вопрос об ограничении матери в родительских правах.

СК РФ также проводит доследственные проверки по факту бездействия должностных лиц органов опеки и полиции, которое повлекло за собой существенное нарушение прав и интересов несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуторагодовалый малыш оказался в больнице с многочисленными травмами в середине августа. Мать мальчика обвиняла во всем свою знакомую, у которой жила после смерти мужа. Та в свою очередь утверждает, что юная мамаша злоупотребляла алкоголем и сама избивала сына.

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