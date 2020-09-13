«Увидел ногу и убежал»: свидетель рассказал, как нашел останки женщины в Ленобласти

Житель села Коскеницы Ленинградской области, где утром 13 сентября были обнаружены расфасованные по пакетам останки женщины, рассказал подробности страшного происшествия.

Ничего не подозревающий Артем Кузнецов прогуливался вдоль реки Сясь, когда внезапно натолкнулся на мешок с выглядывающей из него нижней конечностью тела человека. Мужчина признался: его охватил столь сильный страх, что единственное желание было — спасаться бегством. О случившемся он немедленно сообщил правоохранителям.

«Нашли на этом месте. Увидел ногу и убежал. Позвонил в милицию, они приехали. Начали искать и нашли еще „запчасти“. Много тут было людей. Человек 20. Плавали по воде, искали, щупали, тут ходили», — вспоминал свидетель.

В интервью Кузнецов заявил, что даже предположить не может, кто мог убить несчастную. По его словам, за все годы жизни в деревне, таких криминальных историй ни разу не случалось.

«У нас тихо, спокойно. Никогда ничего такого не было. Я думаю, где-то выше по течению выкинули пакеты. Их сюда течением приволокло», — заключил мужчина.

Как пояснили 5-tv.ru в СУ СК РФ по Ленинградской области, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В рамках следствия была назначена медицинская, генетическая, а также судебная экспертизы с целью установления личности жертвы. Правоохранители организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий для поиска лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.

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