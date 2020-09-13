Видео: Протестующие в Минске начали строить баррикады

В столице Белоруссии не утихают акции протестов, которые начали после оглашения результатов президентских выборов в стране. Сегодня, 13 сентября, в Минске проходит акция «Марш героев. Идем на Дрозды».

В центр города тянута бронетехника и дежурят бойцы ОМОН, продолжаются задержания. Протестующие начали возведение баррикад на улице Тимирязева. Они преграждают дорогу водоналивными блоками и другими подручными материалами, сообщает «Интерфакс».

Тем временем, в ходе акции «Марш героев» колонны подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды — элитный поселок под Минском, где живут высокопоставленные чиновники. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила о 250 задержанных на данный момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Лукашенко не желает отдавать власть в Белоруссии.