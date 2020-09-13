В МВД Белоруссии подтвердили факт использования оружия в Минске
Милиционер сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы урегулировать ситуацию на улицах.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Telegram / Nexta
В столице Белоруссии вновь проходят несанкционированные акции. Для урегулирования ситуации силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, сообщает РИА Новости. При этом пострадавших не было.
«Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — написала в Telegram пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Произошло это в то время, когда протестующие попытались отбить у правоохранителей своих задержанных соратников, пояснила Чемоданова, добавив, что из было не менее сотни.
Колонны митингующих в рамках акции «Марш героев» прошли от проспекта Независимости в Минске до поселка Дрозды, где находится резиденция Александра Лукашенко и недвижимость чиновников.
Также в пресс-службе МВД опровергли информацию о применении светошумовых гранат для разгона протестующих. В настоящий момент сообщается о 400 задержанных.
Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Минске начали строить баррикады.
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