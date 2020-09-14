В Приморье не имеющий прав пьяный водитель устроил огненное ДТП со «скорой»

Не имеющий прав пьяный водитель устроил огненное ДТП с машиной скорой помощи в Приморском крае. Как стало известно 5-tv.ru, авария с участием спецавтомобиля УАЗ и Toyota Caldina произошла вечером 13 сентября в Находке.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД выяснили, что 50-летний мужчина, управлявший японской легковушкой, совершил выезд на встречную полосу движения и врезался в «буханку». В результате удара карета «скорой» опрокинулась и загорелась. Находившиеся внутри медики и водитель успели покинуть полыхающее транспортное средство.

Как отметили в пресс-службе регионального МВД, четверо человек, в том числе оба водителя, получили травмы различной степени тяжести. Двоих пострадавших госпитализировали.

«В отношении водителя, спровоцировавшего автопроисшествие, составлены административные протоколы по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления») и «Нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время идет административное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсовый автобус «догнал» фуру в Тверской области.