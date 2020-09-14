«Снимите, вам не идет»: поклонники испугались за Бледанс из-за фото в наручниках

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Анастасия Шадская
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Звезда в последнее время ведет себя загадочно.

Фото, видео: Instagram @bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс выложила у себя на странице в Instagram неоднозначное фото в наручниках. У ее поклонников появилось сразу несколько версий, зачем она это сделала.

«Доигралась…» — подписала звезда.

Instagram @bledans

На фоне ее недавних заявлений о наличии поклонника у многих подписчиков сразу появились подозрения о скорой свадьбе 51-летней Бледанс.

«Наверное, замуж выходите?» — с надеждой спросили ее в комментариях.

Другие же фанаты без причины начали переживать. В ее фотографии они увидели нехорошее предзнаменование, особенно после новостей о суровом приговоре актеру Михаилу Ефремову в деле о смертельном ДТП. Артисту придется провести восемь лет в колонии общего режима.

«Снимите, вам не идет»;

«Вот не надо так. Ефремов стих прочел на свою голову»;

«Кто примерил, тому наденут — притча», — предупредили они свою любимицу.

Эвелина Бледанс в настоящее время разведена. После брака с Александром Семиным артистка воспитывает сына Сему — у мальчика синдром Дауна. Все свое время Бледанс посвящает малышу и активно делится опытом, показывая, что растить особенного ребенка не так тяжело, как считают многие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс смогла восстановить блог своего сына Семы.

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