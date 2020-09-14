«Выживет только один»: студента МЮИ нашли мертвым после шокирующего SMS

В Подмосковье обнаружили тело студента Международного юридического института (МЮИ), погибшего при очень странных обстоятельствах.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, ЧП произошло в поселке Власиха Одинцовского района, в воскресенье, 13 сентября. Около 16.30 в доме номер 1 микрорайона Школьный в одной из квартир был обнаружен труп первокурсника 2001 года рождения. По данным правоохранителей, никакой предсмертной записки рядом с погибшим не было. Однако в его личном телефоне нашлось SMS, повергшее всех в шок.

«Обнаружено всплывающее окно в 12.59: «Ты и 99 игроков, выживет только один“», — говорилось в материалах дела.

Мобильное устройство правоохранители немедленно изъяли, как и флеш-карты, на которых, возможно, хранится очень важная информация. Место ЧП тщательно изучил криминалист.

По факту случившегося Следственный отдел города Одинцово организовал досудебную проверку в соответствии со статьями 144 — 145 УПК РФ. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти местный житель обнаружил останки расчлененной женщины неподалеку от реки.