«Будем идти до конца!» — сестра Ефремова назвала его приговор «несправедливым»
Анастасия заявила, что никто из близких актера не будет мириться с суровым вердиктом за «недоказанное» преступление.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Старшая сестра актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о «пьяном» ДТП, уверена: суд вынес ему крайне несправедливый приговор.
В беседе с корреспондентами StarHit Анастасия призналась: никто из близких заслуженного артиста РФ до сих пор не может поверить в то, что он был за рулем Jeep 8 июня и мог быть причастным к смерти курьера Сергея Захарова. При этом сестра Ефремова подчеркнула, что конечно, не надеялась услышать оправдательный вердикт судьи. И во многом потому, что адвокат актера — Эльман Пашаев — словно нарочно «провалил» такое громкое дело.
«Защиту построил бездарно! Но тут дело не в том, что пиарился или кого-то раздражал. Он очень многое упустил. Спустя рукава, как-то даже небрежно отнесся к серьезнейшему процессу. В самом начале говорил вещи какие-то обидные, мол, у него столько дел, командировки. Если у тебя 70 процессов, то не бери тогда 71-й! Такой важный!» — возмущалась женщина.
Анастасия со всей ответственностью заявила, что будет до последнего бороться за любимого родственника и добиваться «справедливого» разбирательства. В частности, сообщила, что при необходимости дойдет и до Европейского суда. В настоящее время она и супруга Михаила Ефремова — Софья Кругликова — занимаются поисками лучшего правозащитника для осужденного, который сможет грамотно провести процедуру апелляции приговора актера и отстоять его честь.
«Началась какая-то движуха. Думаю, что и Мишке стало легче: суд был просто непередаваемо тяжел психологически — по своей несправедливости. Все, что там происходило. Сейчас вот уже можно совершать какие-то действия, высказываться, ходить на передачи. <…> Я ни секунды не думаю ни о каких восьми годах. Мы будем идти до самого конца, который и положен юридически», — заключила Анастасия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный певец Сергей Шнуров вступился за Михаила Ефремова после оглашения его приговора.
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