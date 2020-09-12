«Чересчур жестоко»: Сергей Шнуров высказался о наказании Михаилу Ефремову
Музыкант отметил непрофессиональную работу адвоката Пашаева, которого некоторые обвиняют в использовании артиста.
Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов
Решение Пресненского суда Москвы отправить актера Михаила Ефремова в колонию общего режима на восемь лет по-разному восприняли в светском обществе. Шоу-бизнес разделился на два лагеря: одни судачат о вине артиста, другие просят для него помилования.
Музыкант и друг Ефремова Сергей Шнуров в беседе с РИА Новости заявил, что приговор Михаилу вынесли по справедливости, но наказание могли сделать и помягче. Кроме, того он отметил непрофессионализм правозащитника актера — Эльмана Пашаева, которого Минюст собирается лишить статуса адвоката.
«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — сказал Шнуров,
Ранее лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение Михаилу Ефремову после вынесения ему приговора. Музыкант вспомнил как они с Ефремовым «вместе бухали» и прожигали годы, а также посетовал, что Михаил не смог оставить пагубную привычку, тогда как сам Сергей смог «нажать на тормоза».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Михаилу Ефремову в «СИЗО» началось паломничество.
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