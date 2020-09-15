«Бешеная Баба-Яга»: Стас Костюшкин до слез рассмешил фанатов, изображая Бейонсе — видео
Экс-солист группы «Чай вдвоем» выложил в сеть уморительный фрагмент популярного телешоу.
Фото: Instagram @stas_kostyushkin_official
Стас Костюшкин до слез рассмешил фанатов, выложив в сеть забавный ролик, в котором пародирует американскую певицу Бейонсе в одном из популярных телешоу. Артист выезжает на сцену на чучеле лошади в короткой кожаной юбке и кожаном бюстгальтере с гривой светлых волос и зажигательно отплясывает, виртуозно попадая в фонограмму.
«Короче, если меня нарядить под Бейонсе, получится бешеная Баба-Яга», — подписал видео бывший солист группы «Чай вдвоем».
Поклонники Костюшкина, поначалу едва не перепутавшие его с Тарзаном, пришли от номера в восторг и с удовольствием делятся в комментариях своими впечатлениями и ассоциациями.
«Ей Богу, очаровательная крепенькая Баба-Яга».
«Сидя, на коне еще на Кентавра похож».
«Вначале подумала, что это приложение, которое вставляет лицо в сцены из клипов или фильмов. Потом смотрю, что-то с телом Беонсе не так…»
«Бейонсе отдыхает вообще. Курит нервно в сторонке».
«Стас вы, как всегда, супер, единственно надо работать над умением трясти попой».
«Как же мне нравятся ваш юмор!»
«Прям рассмешили до слез!» — пишут пользователи.
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Короче, если меня нарядить под Бейонсе , получится бешеная Баба-Яга 😂😂😂😂😂#королифанеры #бионсе #костюшкин
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Стас Костюшкин поделился трогательным снимком с сыном — музыкант и маленький Мирон распаренные сидят на ступеньках бани в одинаковых оранжевых полотенцах.
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