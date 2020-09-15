Главные итоги: о чем договорились на встрече в Сочи Путин и Лукашенко

Активизировать экономическое взаимодействие решили Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи в ходе переговоров в Сочи. Они проходили более четырех часов и в основном — с глазу на глаз. Потому у журналистов было пристальное внимание было к каждому слову протокольной части, деталям, жестам. Например, Путин называл Белоруссию ближайшим союзником, Лукашенко Россию — старшим братом. Виктор Синеок о заявлениях и впечатлении.

Белоруссия, как и прежде, тянется к России. Президент Александр Лукашенко об этом и говорил сегодня много, и всем своим видом показывал. Это его первый зарубежный визит после избрания. И первая за долгое время двусторонняя очная встреча Владимира Путина с иностранным лидером. Потому что накопились вопросы.

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят и политические события, связанные как раз с этими выборами.

Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции, считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — подчеркнул на встрече Владимир Путин.

Белорусских протестов касаются в самом начале встречи. Одна из самых острых проблем: митинги в Минске и других крупных городах не стихают уже несколько недель. И в эти выходные на улицы вышли тысячи. При этом протесты постоянно подогревают извне. Западные политики каждый день делают заявления. Но Россия четко придерживается прежней позиции: белорусы разберутся сами.

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», — заявил со своей стороны белорусский президент.

Ситуация настолько серьезна, что в Сочи Александр Лукашенко летел, избегая воздушного пространства даже соседней Украины. Из самолета вышел взволнованный, в рубашке навыпуск с коротким рукавом. Контраст со встречающими его официальными лицами в масках был серьезным.

«Нам сказали в масках надо».

Россия не просто крупный — крупнейший торговый партнер Белоруссии. И крупнейший инвестор тоже. Строительство АЭС в Ворнянах — только один из проектов. А вложено десять миллиардов долларов. Но в последние месяцы стабильно большой товарооборот между странами начал снижаться из-за мировой пандемии.

Большой удар по белорусской экономике. Россия поддержит — Владимир Путин, что соседям предоставят кредит на 1,5 миллиарда долларов. И подтвердил: наша страна остается верна всем договоренностям с соседом: и в рамках союзного государства и рамках ОДКБ.

«Эти обязательства были взяты обоюдно в 92-м, по моему в 94-м годах. В это время, в 1994 году во всяком случае уже вы были президентом, я нет, но это не имеет значения. Имеет значение то, что государство Россия взяла на себя определенные обязательства, как я уже сказал, и вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять», — подчеркнул Путин.

Одно из обязательств между странами — предстоящие учения «Славянское братство–2020». Они пройдут на территории Белоруссии. Маневры займут несколько дней. О чем много раз открыто сообщалось.

«Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернулись на свои места постоянной дислокации», — заявил российский президент.

Александр Лукашенко русских и белорусов назвал одним народом, символично сжав при этом кулак. Назвал Россию «старшим братом». Но при этом, забыл год, когда Владимир Путин стал его коллегой.

«Мы с вами не разваливали Советский Союз. Мы получили такое наследство. Ну, а договор о Союзном государстве я помню, когда мы с вами уже обменивались, вы стали президентом. Вы стали только президентом в первый год…»

«2000-й. Это было до меня».

«Да, в 2000-м году, в первый год»

Заявлений для прессы в этот раз не было. За переговорами в этот раз не следят журналистские пулы, а съемку ведут пресс-службы лидеров. От пресс-секретаря российского президента журналисты потом узнали и подробности переговоров.

«Президент Путин поддержал инициативу Лукашенко по проведению конституционной реформы. Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений Конституции. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и тех людей, которые согласны с результатами — все они являются для нас гражданами братской Белоруссии. И всех мы их ценим и любим. Но как говорил с самого начала Путин, мы хотим, чтобы все там происходило в правовом русле», — заявил журналистам в ходе внепланового телефонного брифинга Дмитрий Песков.

Президенты договорились, что Россия возвращает к местам постоянной дислокации резерв из сотрудников правоохранительных органов и национальной гвардии, который по просьбе Лукашенко был сосредоточен около белорусской границы. А еще отправит соседям свою вакцину от COVID-19, в очереди за которой стоят уже несколько стран. Теперь все они за белорусами.