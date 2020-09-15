Актриса Раиса Рязанова: «Живу за сына. Желание есть. Сил нет»

Боль утраты единственного сына не зажила у Раисы Рязановой спустя восемь месяцев после трагедии. Об этом актриса рассказала коллеге Агате Муцениеце на YouTube-шоу «Честный развод».

«У меня настал цикл отсчета какого-то… Мне 76-й год. Сколько я еще проживу? На передаче у Бори Корчевникова я сказала, что буду жить за сына. Не знаю, насколько у меня хватит сил. Желание есть. Сил нет. Сейчас все еще напоминает о нем», — поделилась народная артистка.

Данила Перов служил в театре «Содружество актеров Таганки». Он скончался в 51 год. Причиной внезапной смерти стал оторвавшийся тромб. Для Рязановой эта весть стала шоком, ведь прежде он не жаловался ей на здоровье. Лишь после трагедии коллеги Данилы по театру рассказали ей, что он испытывал боли в руках и ногах из-за подагры и другие недуги. Обо всем этом сын предпочитал не сообщать матери в ежедневных телефонных разговорах.

Сегодня актриса не отказывается от работы и играет в театре, чтобы отвлечься от печальных мыслей. Коллеги и друзья Данилы навещают безутешную мать, поддерживают беседой и помогают по хозяйству. Постоянно звонит невестка Алена и внук Андрей. Рязанова надеется, что время залечит душевную рану, но не сомневается, что для этого должны пройти не месяцы, а годы.

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