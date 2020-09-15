«Мужчина уже никуда не денется»: Алферова раскрыла секрет «приворотного зелья»
Актриса, телеведущая и жена с 20-летним стажем поделилась проверенным средством укрепления отношений от Софи Лорен.
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Фото, видео: Instagram @ksenialferova
Привлечь внимание возлюбленного и завоевать его сердце поможет проверенное веками приворотное зелье, рассказала подписчикам в Instagram актриса и телеведущая Ксения Алферова. Сама знаменитость без малого 20 лет состоит в браке с актером Егором Бероевым. Супруги воспитывают 13-летнюю дочь Евдокию и давно служат примером образцовой семьи. Прибегала ли теледива к помощи магического снадобья, чтобы покорить избранника — неизвестно, но ее советам однозначно можно доверять, считают поклонники.
«Нет лучшего приворотного зелья, чем обычный̆ кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчина его попробует, он уже никуда не денется. Так утверждает несравненная Софи Лорен!» — написала Алферова в Instagram.
Для наглядности Ксения сопроводила пост фотографией, на которой сидит в белом халате и лакомится бодрящим напитком. Многие подписчики согласились с мнением Алферовой и итальянской кинозвезды о притягательной силе кофе. Однако в комментариях уточнили, что это зелье действует на потребителей не одинаково, а на кого-то не действует вовсе, ведь главное — не продукт, а забота и желание угодить.
«Очень люблю кофе! Но мой бывший муж, к сожалению, сбежал, хотя и кофе, и чай, и блинчики подавала»;
«У нас наоборот: муж варит собственноручно каждое утро, а я никуда не хочу от него уходить»;
«Кофе не люблю, варить не умею, купила мужу кофе-любовницу, он нежно вставляет в нее капсулы, и наслаждается любимым напитком. Удовлетворять потребности друг друга — в этом и есть гармония», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Алферова сделала провокационное фото в кустах.
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