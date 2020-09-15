«Отдайте свою фигуру»: Ани Лорак в облегающем платье устроила стихийную фотосессию

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Валентин Черников
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«Осенний» наряд идеально подчеркнул изгибы 41-летней певицы.

Фото, видео: Instagram @anilorak

Удачно подобранное кожаное платье вынудило Ани Лорак на несколько минут задержаться в коридоре московского бизнес-центра. Певица приехала на интервью для одного из музыкальных каналов и после съемок покрасовалась на камеру вне павильона. Ее черный облегающий наряд отлично выделялся на фоне белой стены и демонстрировал тонкие изгибы 41-летней артистки. Несколько снимков по итогам этой фотосессии она выложила в Instagram и восхитила подписчиков.

«Маленькое черное платье всегда должно быть в гардеробе на все случаи! Как настроение? Вы любите осень?» — написала в посте Лорак.

Instagram @anilorak

Как выяснилось, далеко не все поклонники звезды предпочитают это время года. Но все согласились, что подобные осенние вещи нужно иметь. Если только дама не обладает такой сногсшибательной фигурой, конечно.

«Невероятно шикарны»;

«Какая вы красавица глаз не оторвать»;

«Вам так идет это платье. Вы прекрасны!»

«Отдайте свою фигуру»;

«Кажется, все просто, но в этой простоте и элегантности особый шарм и вкус. С такой фигурой каждый образ на высший балл. Хрупкая, нежная, но какая же яркая и волнующая!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак изменилась до неузнаваемости.

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