Президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вене выступил против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По его словам, инцидент с российским блогером никак не вяжется с сугубо коммерческим проектом.

«Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и „Северным потоком — 2“. „Северный поток — 2“ — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос», — заявил Александер Ван дер Беллен.

Австрийский лидер особо обратил внимание, что его страна более 50 лет осуществляет закупку голубого топлива у России и это сотрудничество считает хорошим опытом. Александер Ван дер Беллен уверен, что будущее газопровода должно решаться внутри Европы, а не в США.

«Это коммерческий вопрос между партнерами, которые сотрудничают многие десятилетия. В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос (вокруг „Северного потока — 2“ — Прим.ред.) должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне», — заключил Александр Ван дер Беллен.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку газовой магистрали мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтику до ФРГ. Строительством занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно инвестировали в проект 50% от общей стоимости. Окончание строительство намечено на конец 2020-го — начало 2021-го годов.

Против реализации «Северного проекта — 2» выступают США, продвигающие в Европу сжиженный природный газ, Латвия, Литва, Украина и Польша. Газопровод Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По имеющимся данным его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

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