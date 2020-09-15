Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального

|
Василий Заика
14

Александр Ван дер Беллен отметил, что не видит связи между инцидентом с российским блогером и будущим газопровода.

Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 Отравление Навального

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вене выступил против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По его словам, инцидент с российским блогером никак не вяжется с сугубо коммерческим проектом.

«Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и „Северным потоком — 2“. „Северный поток — 2“ — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос», — заявил Александер Ван дер Беллен.

Австрийский лидер особо обратил внимание, что его страна более 50 лет осуществляет закупку голубого топлива у России и это сотрудничество считает хорошим опытом. Александер Ван дер Беллен уверен, что будущее газопровода должно решаться внутри Европы, а не в США.

«Это коммерческий вопрос между партнерами, которые сотрудничают многие десятилетия. В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос (вокруг „Северного потока — 2“ — Прим.ред.) должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне», — заключил Александр Ван дер Беллен.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку газовой магистрали мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтику до ФРГ. Строительством занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно инвестировали в проект 50% от общей стоимости. Окончание строительство намечено на конец 2020-го — начало 2021-го годов.

Против реализации «Северного проекта — 2» выступают США, продвигающие в Европу сжиженный природный газ, Латвия, Литва, Украина и Польша. Газопровод Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По имеющимся данным его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Германия может отказаться от «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток — 2
13 сент
Эксперты рассказали, как Германия может отказаться от «Северного потока — 2»
12 сент
Премьер Дании призвала начать новую дискуссию по «Северному потоку — 2»
11 сент
Глава федеральной земли ФРГ: Угрозы США в адрес «Северного потока —2 » не имеют правовой основы
10 сент
Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
10 сент
Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе
9 сент
Как Варшава хочет заменить «Северный поток -2» при отсутствии нужного объема газа
9 сент
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»
8 сент
В Кремле оценили вероятность введения Германией санкций против «Северного потока — 2»
6 сент
Почему Меркель не откажется от строительства «Северного потока — 2»?
5 сент
Во что для Германии может вылиться отказ от «Северного потока — 2»?

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
75.19
0.48 89.36
0.78
Жена всегда под номером два: ТОП-4 маменькиных сынков по знаку зодиака

Последние новости

16:08
Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального
15:58
Секунды на спасение: Школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии
15:46
Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки
15:39
«Позорище и фальшь»: Волочкова о свадьбе своего бывшего мужа
15:19
Патрушев обсудил с коллегами по ШОС вопросы безопасности и борьбу с терроризмом
15:10
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Сейчас читают

Первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Какую женщину мужчина никогда не бросит? — мнение психолога

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок