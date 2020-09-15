Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального
Александр Ван дер Беллен отметил, что не видит связи между инцидентом с российским блогером и будущим газопровода.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вене выступил против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
По его словам, инцидент с российским блогером никак не вяжется с сугубо коммерческим проектом.
«Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и „Северным потоком — 2“. „Северный поток — 2“ — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос», — заявил Александер Ван дер Беллен.
Австрийский лидер особо обратил внимание, что его страна более 50 лет осуществляет закупку голубого топлива у России и это сотрудничество считает хорошим опытом. Александер Ван дер Беллен уверен, что будущее газопровода должно решаться внутри Европы, а не в США.
«Это коммерческий вопрос между партнерами, которые сотрудничают многие десятилетия. В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос (вокруг „Северного потока — 2“ — Прим.ред.) должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне», — заключил Александр Ван дер Беллен.
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