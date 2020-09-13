У ФРГ есть шесть способов, как добиться остановки строительства «Северного потока — 2», который должен обеспечить не только Германию, но и большую часть Европы природным газом. Об этом сообщает американское издание Politico.

Журналисты предположили, что Берлин может оказать давление на горное управление в Штральзунде и Федеральное морское и гидрографическое агентство, чтобы те отозвали разрешение на реализацию проекта. В этом случае немецкой стороне, вероятно, придется выплатить оператору трубопровода неустойку в размере девяти с половиной миллиардов евро.

Также Германия может отказаться от участия в проекте, законченном почти на 95%, благодаря общественным организациям, выступающих против строительства. Например, Deutsche Umwelthilfe утверждает, что «Северный поток — 2» может усилить эффект глобального потепления.

Среди иных способов Politico приводит установление ограничения на импорт российского газа, чтобы защитить интересы безопасности страны.

Ради отказа от проекта Берлин может подготовить пакет общеевропейских санкций, накладывающих запрет на продолжение строительства проекта.

Издание не исключает, что ФРГ может позволить США ввести ограничительные меры, поскольку американская сторона является наиболее ярым противником «Северного потока — 2».

Кроме того, эксперты считают, что если даже газопровод и соответствующую инфраструктуру построят полностью, его могут долгое время не вводить в эксплуатацию из-за созданных сложностей при получении лицензии.

В начале сентября немецкие власти не исключили, что пересмотрят отношение к «Северному потоку — 2» из-за ситуации с госпитализацией Алексея Навального. Однако на текущий момент официальных сообщений со стороны представителей власти не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дании хотели бы вернуться к обсуждению строительства «Северного потока — 2».