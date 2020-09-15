В России стартовала вторая смена полуфиналов масштабного конкурса, объединившего тысячи школьников, — «Большая перемена». С поздравительным словом к участникам и наилучшими пожеланиями обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Государственный деятель отметил, что данный проект, разработанный лидерами президентской платформы «Россия — страна возможностей», уникален в своем роде. В отличие от традиционных школьных олимпиад, здесь нет «обязательных» заданий, поэтому каждый подросток может выбрать любое понравившееся направление и продемонстрировать свои сильные стороны. По мнению экспертов, именно такой подход позволяет лучше раскрыться таланту ребенка.

«Вы все — уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьезный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни — научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих — и вы это сделали!», — подчеркнул Кириенко.

Он также отметил, что партнерами конкурса выступают лучшие вузы и компании страны. В частности, Сбербанк, Росатом, Роскосмос, Ростех, Mail.ru и другие. А это значит, что каждый школьник имеет шанс поступить в университет мечты и построить прекрасную карьеру. И, что немаловажно, именно руководство высших учебных заведений и ведущих организаций уже конкурирует в борьбе за абитуриентов и профессионалов с большими возможностями.

«Это, пожалуй, важнейшая вещь — не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса „Большая перемена“. У вас будет хорошая возможность попробовать себя, пройти соответствующие стажировки», — отметил Сергей Кириенко.

«Большая перемена» — масштабный проект, направленный на развитие и коммуникацию российских школьников. В конкурсе принимают участие подростки с восьмого по десятый класс. Каждый из них имеет возможность выбрать любое из девяти понравившихся направлений: историческая память, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, новые медиа, экология, искусство и творчество, здоровый образ жизни и среда обитания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Арбенина спела на одной сцене вместе конкурсантами «Большой перемены».