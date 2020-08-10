Коронавирус и онкология: Какие еще опасности несет кальян?

Недавние поправки в антитабачный закон распространили ограничения и запреты курения в общественных местах на вейпы и кальяны. Однако многие развлекательные заведения по-прежнему предлагают посетителям курительные приборы. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала 5-tv.ru, почему кальян вреднее самых крепких сигарет и махорки.

По ее словам, курение кальяна в публичных местах особенно опасно в период пандемии. Бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах таких приборов. Поэтому даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая коронавирус и туберкулез.

Даже если курильщик избежал инфицирования, он все равно остается в опасности. Как подчеркивает Гамбарян, кальянный дым содержит никотин, токсины и тяжелые металлы, а сжигание угля генерирует высокие уровни угарного газа и канцерогенных веществ, даже в случае бестабачных смесей. Эти вещества способны вызывать сердечно-сосудистые, бронхолегочные и онкологические заболевания.

Курильщики за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, и в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ. У любителей этого курительного прибора чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом.

Доказана связь между курением кальяна и раком легких, ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также инсультами, мужским бесплодием, нарушением психического здоровья и многими другими заболеваниями. Все это, в том числе, относится и к окружающим, которые часто выступают в роли пассивных курильщиков.

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