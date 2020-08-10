Коронавирус и онкология: Какие еще опасности несет кальян?
Эксперт рассказала, почему любимый многими прибор для курения вреднее сигарет.
Фото: Zuma\TASS
Недавние поправки в антитабачный закон распространили ограничения и запреты курения в общественных местах на вейпы и кальяны. Однако многие развлекательные заведения по-прежнему предлагают посетителям курительные приборы. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала 5-tv.ru, почему кальян вреднее самых крепких сигарет и махорки.
По ее словам, курение кальяна в публичных местах особенно опасно в период пандемии. Бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах таких приборов. Поэтому даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая коронавирус и туберкулез.
Даже если курильщик избежал инфицирования, он все равно остается в опасности. Как подчеркивает Гамбарян, кальянный дым содержит никотин, токсины и тяжелые металлы, а сжигание угля генерирует высокие уровни угарного газа и канцерогенных веществ, даже в случае бестабачных смесей. Эти вещества способны вызывать сердечно-сосудистые, бронхолегочные и онкологические заболевания.
Курильщики за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, и в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ. У любителей этого курительного прибора чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом.
Доказана связь между курением кальяна и раком легких, ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также инсультами, мужским бесплодием, нарушением психического здоровья и многими другими заболеваниями. Все это, в том числе, относится и к окружающим, которые часто выступают в роли пассивных курильщиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением.
- 9 авг
- Хоть в Анталью, хоть в Бодрум! Турецкие авиаперевозчики возобновляют рейсы с РФ
- 9 авг
- Врач сравнил опасность вирусов SFTS и COVID-19
- 8 авг
- Россиян не пустили на рейс, летящий из Шанхая в Стамбул — видео
- 8 авг
- Жизнь внутри: как работают детские лагеря в России после ограничений
- 8 авг
- Ученые назвали продукты, которые помогут больным с коронавирусом
- 7 авг
- Раскрыто, как будет работать российская вакцина от коронавируса
- 6 авг
- Когда в Петербурге разрешат массовые мероприятия и откроют парки с аттракционами?
- 6 авг
- Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
- 5 авг
- Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19
- 5 авг
- «Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков
Читайте также
83%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?