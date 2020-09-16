Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

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Василий Заика
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Дарья и Анастасия Лукашенко последовали примеру своего дяди Николая.

Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

Фото: YouTube / CTVBY

Внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ) спустя неделю после начала учебы, сообщает портал Tut.by. Дарья и Анастасия Лукашенко последовали примеру своего дяди — младшего сына лидера соседней республики Николая.

Отмечается, что девушки предпочли не рассказывать общественности, где продолжат получать знания.

Дарья и Анастасия Лукашенко — старшие дочери среднего сына президента Белоруссии Дмитрия. Обе внучки Александра Лукашенко в лицее БГУ выбрали гуманитарный профиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младший сын лидера соседней республики Николай Лукашенко также принял решение о прекращении учебы в заведении, куда сумел поступить, несмотря на большой конкурс.

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