На сколько подорожают сигареты после повышения ставки акциза?

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Молодцова Анна
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Ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, по которому ставка акциза на табачные изделия увеличится на 20%.

На сколько подорожают сигареты после повышения ставки акциза?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Министр финансов Антон Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после увеличения акциза на 20%. По его словам, в среднем цена одной пачки увеличится на 20 рублей.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — сказал Силуанов на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

Иными словами, средняя стоимость пачки сигарет может вырасти примерно на 17%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым ставку акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличат на 20% в 2021 году. Данная мера призвана сократить количество курильщиков в стране.

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