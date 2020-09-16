На сколько подорожают сигареты после повышения ставки акциза?

Министр финансов Антон Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после увеличения акциза на 20%. По его словам, в среднем цена одной пачки увеличится на 20 рублей.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — сказал Силуанов на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

Иными словами, средняя стоимость пачки сигарет может вырасти примерно на 17%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым ставку акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличат на 20% в 2021 году. Данная мера призвана сократить количество курильщиков в стране.