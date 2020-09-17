Когда вместо мяса «рога и копыта»: как выбрать съедобные пельмени

Готовые замороженные пельмени пользуются у россиян популярностью из-за простоты приготовления. Выбрать из многообразия полуфабрикатов съедобный и невредный продукт зачастую непросто. Как это сделать, подсказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, по сути, рога и копыта — отходы мясного производства с костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это все равно белок, но его качество не очень хорошее. Такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются организмом», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Обращать внимание следует не только на стоимость товара. Врач рекомендует выбирать пельмени хорошо зарекомендовавших себя производителей и внимательно изучать их состав.

«Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей», — подытожила Соломатина.

Ранее 5-tv.ru писал, какие съедобные грибы нельзя собирать, чтобы не отравиться дарами леса.