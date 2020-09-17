Лед и пламень: как хоккеист Овечкин нашел главную любовь своей жизни

Семья для трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина превыше всего, включая спортивное ремесло. Об этом капитан клуба НХЛ Washington Capitals не раз говорил в многочисленных интервью. Один из лучших хоккеистов современности предан жене и сыновьям и готов доказывать это снова и снова. 17 сентября ему исполнилось 35 лет. По этому поводу портал Lady.mail.ru вспомнил историю любви Овечкина и модели Анастасии Шубской, которая стала главной женщиной его жизни.

До знакомства спортсмена с дочерью Веры Глаголевой ему приписывали массу громких романов, в том числе с певицей Жанной Фриске, телеведущей Викторией Лопыревой, и даже солисткой Black Eyed Peas Ферги. Сам чемпион заявлял, что если и женится, то на русской девушке.

Первой невесткой Овечкина стала теннисистка Мария Кириленко. В 2012 году пара объявила о помолвке, но спустя два года влюбленные разошлись по инициативе девушки. Что послужило причиной расставания, они не сказали. Вскоре хоккеист начал встречаться с 19-летней олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Каролиной Севастьяновой. Но и этот роман не закончился свадьбой.

Довести прославленного игрока НХЛ до алтаря сумела лишь Шубская. В 2016 году 30-летний Овечкин взял актрису и модель в жены. Их первое знакомство состоялось восемью годами ранее на летней Олимпиаде в Пекине. На тот момент Анастасии было 14 лет, а Александр уже прославился на весь мир. В конце 2014-го Овечкин нашел девушку в Instagram и написал ей, спросил номер телефона и позвонил.

«Это было 16 ноября в 00.01. Он не знал, что у меня минуту назад наступил день рождения. С этого момента мы поддерживали связь, созванивались, списывались каждый день. Я даже начала смотреть его игры. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, и как только у Саши была игра в этом городе, мы встретились. Вот так все и началось», — вспоминала Шубская.

Перед первым свиданием девушка переживала, что с Александром будет не о чем поговорить. К ее удивлению, хоккеист оказался эрудированным и интересным собеседником. У них моментально возникла взаимная симпатия. И уже через полгода с начала отношений пара объявила о помолвке.

В августе 2018 года в семье родился первенец — Сергей, а в мае 2020-го Шубская подарила Овечкину второго наследника, которого назвали Ильей. Хоккеист души не чает в сыновьях и, несмотря на большую востребованность, проводит с ними много времени.

Для многих звездная семья стала образцом счастливого брака. Как говорит Шубская, между супругами случаются и размолвки. Но все конфликты вскоре сходят на нет благодаря спокойному нраву спортсмена.

«У меня более сложный характер, а Саша более спокойный. Если у нас ссора, он молчит, а потом говорит мне: „Я жду, когда ты успокоишься, позже все обсудим“. Нам просто в отношениях, потому что я — огонь, а он — лед», — говорила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овечкин сплясал для TikTok вместе с маленьким сыном.