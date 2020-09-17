Растолстевший после реабилитации Джиган снялся в плавках — фото
Рэпер продемонстрировал на весах, что с июля набрал еще восемь килограммов.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Стремительно растолстевший после реабилитации Денис Устименко Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, вызвал шквал шуток в свой адрес, опубликовав на странице в Instagram фото, на котором стоит в бассейне в плавках.
«Осенний заплыв!» — подписал снимок музыкант.
Он также выложил в сторис видео, на котором взвешивается. Весы показывают 118 килограммов 200 граммов, тогда как в июле Джиган сообщал, что весит 110. Подписчики рэпера поражены произошедшими с ним переменами и в комментариях острят на разные лады.
«Вась, тебя пчелы покусали?» — поинтересовался его коллега Тимати.
«Хорошо заплыл! К зиме готов»
«Осенний заплыв жиром»
«Мауи, ты ли это?» (Мауи — герой мультфильма «Моана» 2016 года — Прим.ред.)
«Когда переборщил с а******* хавчиком…»
«Жиган настолько заплыл, что не тонет в воде», — пишут другие пользователи.
Однако кое-кого из поклонников Джигана возмутило отсутствие должной поддержки только что прошедшего лечение от наркозависимости музыканта со стороны фанатов.
«Так Джиган может снова уехать в Рехаб. Ребят, будьте добрее!»
«Осенний „заплыв“ сейчас у многих. А потом все худеть к Новому году будут», — пишут они.
Впрочем, по информации «Экспресс газеты», Джиган, несмотря на заверения, так и не завязал с алкоголем. Когда он недавно отдыхал с семьей в Турции, постоянно заказывал самые дорогие напитки, свидетельствуют очевидцы. Возможно, поэтому отношения рэпера с супругой по-прежнему далеки от романтики. На обратном пути с курорта соседи пары по самолету были шокированы несчастным выражением лица Самойловой и отметили, что супруги практически не разговаривали друг с другом.
Как ранее писал 5-tv.ru, недавно Оксана Самойлова призналась, что так и не смогла простить Джигану пьянство и измены. Она считает, что на это могут уйти годы.
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