Растолстевший после реабилитации Джиган снялся в плавках — фото

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Светлана Александрова
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Рэпер продемонстрировал на весах, что с июля набрал еще восемь килограммов.

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Стремительно растолстевший после реабилитации Денис Устименко Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, вызвал шквал шуток в свой адрес, опубликовав на странице в Instagram фото, на котором стоит в бассейне в плавках.

«Осенний заплыв!» — подписал снимок музыкант.

Он также выложил в сторис видео, на котором взвешивается. Весы показывают 118 килограммов 200 граммов, тогда как в июле Джиган сообщал, что весит 110. Подписчики рэпера поражены произошедшими с ним переменами и в комментариях острят на разные лады.

«Вась, тебя пчелы покусали?»  — поинтересовался его коллега Тимати.

«Хорошо заплыл! К зиме готов»

«Осенний заплыв жиром»

«Мауи, ты ли это?» (Мауи — герой мультфильма «Моана» 2016 года — Прим.ред.)

«Когда переборщил с а******* хавчиком…»

«Жиган настолько заплыл, что не тонет в воде», — пишут другие пользователи.

Однако кое-кого из поклонников Джигана возмутило отсутствие должной поддержки только что прошедшего лечение от наркозависимости музыканта со стороны фанатов.

«Так Джиган может снова уехать в Рехаб. Ребят, будьте добрее!»

«Осенний „заплыв“ сейчас у многих. А потом все худеть к Новому году будут», — пишут они.

Instagram @iamgeegun

Впрочем, по информации «Экспресс газеты», Джиган, несмотря на заверения, так и не завязал с алкоголем. Когда он недавно отдыхал с семьей в Турции, постоянно заказывал самые дорогие напитки, свидетельствуют очевидцы. Возможно, поэтому отношения рэпера с супругой по-прежнему далеки от романтики. На обратном пути с курорта соседи пары по самолету были шокированы несчастным выражением лица Самойловой и отметили, что супруги практически не разговаривали друг с другом.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно Оксана Самойлова призналась, что так и не смогла простить Джигану пьянство и измены. Она считает, что на это могут уйти годы.

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