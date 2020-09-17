Латвийский Сейм принял запрет на георгиевскую ленточку

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Закон продвигают радикальные националисты, под лозунгом борьбы с неким российским империализмом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

Тема:
Награды Победы

Сейм Латвии в первом чтении поддержал закон о запрете георгиевской ленточки. Его продвигают радикальные националисты, под лозунгом борьбы с неким российским империализмом. Если закон примут, георгиевскую ленточку нельзя будет использовать ни на политических мероприятиях, ни на торжественно-праздничных.

Эксперты говорят — это откровенно русофобское решение. Новость болезненно восприняли ветераны. В российской общине заявляют, что и дальше будет носить этот символ в знак уважения к людям, победившим фашизм.

«Плюнуть в лицо, унизить это с одной стороны, это такая эмоциональная шкала. А с другой стороны, им же надо обелить те преступления против мирных жителей, карательный акции, легион Waffen-SS», — поясняет правозащитник Руслан Панкратов.

С советским прошлым в Латвии борются давно. И не гнушаются ничем: запрещают ордена и красные знамена, сносят памятники. А символ Победы для радикалов и вовсе «кость в горле». Как и у экстремистов на Украине, где также запрещена георгиевская ленточка.

Тема:
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