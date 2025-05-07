Лица Победы: женщины-герои Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала тяжким испытанием для советского народа. Это были долгие четыре года боли, горя, но также мужества, отваги и воли. Тысячи бойцов проявляли на фронте лучшие качества — храбрость и самоотверженность, стойкость и упорство.

Около 150 тысяч женщин удостоились различных правительственных наград, орденов и медалей. Из них 90 стали Героями Советского союза, четыре — полными кавалерами ордена Славы.

Нина Петрова

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Нина Павловна — одна из четырех женщин, ставших полными кавалерами ордена Славы. Она ушла на фронт в 48 лет снайпером. За годы сражений уничтожила, по разным подсчетам, до 122 нацистов.

Нина Петрова уже вышла из призывного возраста к моменту начала войны. Но ее спортивное прошлое, особенно пулевая стрельба, скорость реакции, а также работа в реабилитационном госпитале в советско-финляндской войне (1939 — 1940) стали решающими, и ее взяли добровольцем. Сначала в медсанбат, а потом в стрелковый батальон — к началу 1940-х Петрова считалась одним из лучших снайперов (включая мужчин) Советского Союза. Тогда даже нельзя было представить, что навык в этом виде спорта она применит для защиты Родины.

Павлова окончила снайперскую школу и за годы войны обучила снайперскому делу пять сотен солдат, многие считали ее фронтовой матерью. Прошла войну от Ленинграда до Германии вместе со своими учениками.

За годы войны Петрова служила снайпером, лазутчицей, командиром. Однажды она в одиночку обезвредила и взяла в плен троих фашистов. Во время сражений ей часто везло.

«Сидела я на НП, наблюдала, замерзла, пошла погреться. Мое место заняли лейтенант и сержант. Но сразу же после моего ухода ранило их осколками вражеского снаряда. Наутро опять сидела на НП. Ушла завтракать. Возвращаюсь на НП, а он разбит прямым попаданием…», — писала она с фронта.

Жизнь Нины Павловны оборвалась 1 мая 1945 года, за несколько дней до капитуляции Германии. Это произошло не из-за вражеской пули, а по трагической случайности. Грузовик, в котором она ехала, из-за плохой видимости сорвался с обрыва.

Надежда Журкина

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Надежда Журкина ушла на фронт летом 1942-го. К тому времени у 22-летней рижанки уже был опыт полетов без инструктора, также с начала войны она успела выучиться на радиотелеграфиста. Поначалу ее определили радисткой наземной станции одного из авиационных соединений. После — воздушным стрелком-радистом. С первого вылета действовала хладнокровно и четко.

На фронте девушка встретила свою любовь, родила сына, но в декрете находилась всего три месяца, а после сразу вернулась к своим обязанностям.

За годы Великой Отечественной войны Надежда совершила 87 боевых вылетов, участвовала в 30 воздушных боях, сбила один истребитель противника, другой — подбила. После победы прославленная героиня вышла замуж, сменив фамилию на Киёк, работала юрисконсультом, а потом начальном отдела кадров крупной швейной фабрики.

Примечательно, что она не только прошла всю войну без ранений, но и выжила в катастрофическом цунами на Курилах в 1952-м, где проживала с семьей по месту военной службы муж

В связи с приходом к власти в Прибалтике русофобских сил Надежда переехала в 1993 году в Россию, жила в пансионате ветеранов и умерла в 2002 году.

Дануте Юргио Станелене

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Когда началась война, уроженка Литвы имела за плечами всего 4 класса школы и опыт работы в колхозе. Она вступила в Красную армию добровольцем, после того как муж пропал на фронте, и окончила курсы пулеметчиков.

Дануте Юргио Станелене не раз приходилось проявлять мужество и отвагу в боях. Как наводчик станкового пулемета она отражала контратаки фашистов, удерживала позиции и даже брала пленных. В 1943-м во время наступательных боев у Городка Витебской области Станелене в одиночку вела огонь по врагу из двух пулеметов, попеременно меняя позицию. Бесстрашная пулеметчица стала первой женщиной в Советском Союзе, ставшей полным кавалер ордена Славы.

После войны Станелене вышла замуж, родила двух детей, окончила партийную школу. Впоследствии работала референтом в Совете министров Литовской ССР в Президиуме Верховного Совета. В 1946-м под Новый год потеряла отца, мачеху, сестру и трех братьев — их убили литовские националисты.

С 1963 по 1974 работала прессовщицей и бригадиром-​инструктором прессового цеха Вильнюсского завода пластмассовых изделий. Умерла в 1994-м.

Матрена Нечепорчукова

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Сироте Матрене Нечепорчуковой было 17 лет, когда началась война. В 1941-м она окончила местную акушерско-сестринскую школу и работала медсестрой в районной больнице. Ушла на фронт в 1943-м, забрав у соседки повестку и сумку с вещами. Несколько дней она откликалась на чужую фамилию, а когда уже прибыла в часть, призналась, что добровольцем ее не хотели брать из-за маленького роста.

При форсировании Красной армией реки Днепр за три дня вынесла с поля боя 24 тяжелораненых бойцов и командиров и оказала первую медицинскую помощь 49 воинам.

«Сила в такие минуты удесятеряется — сделаешь невозможное, то, чего в обычной обстановке никогда не сможешь. Выводила и выносила раненых; тяжелых, кто ходить не мог, оттаскивала в овраг, где пуля не достанет. Вернулась на поле боя, подняла двух бойцов: держу их за ремни, они на мои плечи опираются. Смотрю — другие раненые поднимаются, цепляются за моих, а потом еще и еще; пятнадцать человек, поддерживая друг друга, добрели таким образом со мной до полковой санроты», — вспоминала потом она.

При форсировании Вислы Матрена оказала медицинскую помощь 69 тяжело раненным бойцам и офицерам. Дошла до Берлина и там встретила День Победы. Была ранена лишь однажды — в палец на ноге. Ранение долго скрывала, чтобы не отправили в медсанчасть.

После войны вышла замуж, сменила фамилию на Наздрачеву, пять лет проживала в Германии, потом уехала в Ставропольский край. Воспитывала двух дочерей и аботала медсестрой в больнице и специальной школе-интернате. Умерла в 2017 году.

Лидия Литвяк

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Героический, но очень короткий жизненный путь этой красивой и юной девушки известен многим. Лидия Литвяк стала самой результативной летчицей Второй мировой войны.

Она с детства любила небо. Свой первый самостоятельный полет совершила в 15 лет, а через пять — попала на фронт в состав одного из «женских авиаполков». Через некоторое время нанесла свой опознавательный знак на истребитель в виде белой лилии. А саму Лидию стали называть «Белой лилией Сталинграда». Сослуживцы отмечали ее бесстрашный характер, и желание всегда рваться в бой.

Судьба Лидии Литвяк оказалась трагичной. В мае 1943 года у нее на глазах погиб муж Алексей Соломатин. Уже в июле она потеряла свою боевую подругу Екатерину Буданову. И 1 августа 1943 года она отправилась в свой последний полет. До 1979 года она числилась пропавшей без вести, пока не идентифицировали останки из братской могилы у поселка Дмитровка Донецкой области. Лидия Литвяк немного не дожила до 22 лет.

Она посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Зоя Космодемьянская

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На оккупированных во время Великой Отечественной войны территориях Советского союза появилось партизанское движение. Они наносили серьезные удары по инфраструктуре, логистике и моральному духу немецко-фашистских войск.

Временем особенно тяжелых испытаний стал первый год борьбы с оккупантами. Страна нуждалась в героях, подвигах и людях, которые могли бы стать вдохновляющим примером. Зоя Космодемьянская — одна из самых известных партизанок, разведчиц, первая женщина, получившая звезду Героя Советского Союза во время войны.

Осенью 1941 года в ходе битвы за Москву командование приняло решение «выгнать немцев на мороз». Для выполнения этой задачи авиация, партизаны и диверсионно-разведывательные группы сжигали отобранные у местных жителей дома, в которых размещались захватчики. Зоя Космодемьянская вошла в один из отрядов, задачей которого стало выведение из строя части армейской радиоразвед­ки. В селе Петрищево красноармейцы подожгли три дома, где жили немцы. Одного из участников разведгруппы поймали, и он выдал Космодемьянскую. Девушку пытали и издевались, а затем казнили. Перед смертью она произнесла знаменитую речь, в которой призвала бороться с захватчиками.

«Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!» — подвела итог своей жизни Зоя.

Восемнадцатилетняя партизака стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Она также посмернтно стала кавалером ордена Ленина.

Ольга Санфирова

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Свой боевой путь девушка начала в мае 1942 года во время битвы за Кавказ. Ольга Санфирова стала одной из «ночных ведьм». Такое прозвище от нацистов получили советские летчицы, которые совершали свои вылеты ночью и использовали легкие и почти бесшумные самолеты У-2.

Со временем Санфировой удалось стать командиром эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Она прошла через бои за оборону и освобождение Северного Кавказа, Новороссийско-Таманскую, Керченско-Эльтигенскую, Крымскую и Белорусскую наступательные операции.

На счету Ольги Санфировой 630 вылетов и 77 тонн сброшенных бомб, которые вызвали серьезные разрушения у врага и большие потери в живой силе и технике. Летчица помогала боеприпасами и провизией нашим воинам, которых заблокировали около Эльтигена. Участвовала в операциях по психологическому давлению, в частности, распространила около 700 тысяч листовок войскам вермахта.

Похоронена в братской могиле в белорусском городе Гродно. Летчице посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Антонина Петрова

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Боевой путь Антонины Петровой оказался коротким и трагичным. В самом начале войны она стала санитаркой. В августе 1941 года вошла в партизанский отряд в Луге. Его члены портили телефонные и телеграфные линии, закладывали мины, совершали налеты на места расположения фашистских войск.

В начале ноября 1941 года отряд Петровой окружили оккупанты, почти всех партизан убили. Антонина успела занять оборону возле пулеметной точки и уничтожить несколько нацистов. После того, как у 26-летней девушки закончились патроны, она подорвала гранатой себя и несколько гитлеровцев. Удостоена звания Героя Советского союза.

Зинаида Портнова

Одноклассники / Побег в Рай

Война лишила детства миллионы детей, которые часто наравне со взрослыми противостояли захватчикам. Пионерка Зина Портнова приехала на каникулы в Белоруссию, а уже через несколько недель та оказалась оккупирована немцами. С этого момента детство 15-летней школьницы закончилось.

В 1942 году она стала подпольщицей, вступив в отряд «Юных мстителей». Дети и подростки занимались распространением агитационных листовок, диверсиями и разведкой в тылу врага.

Во время одного из заданий, когда Зина выясняла причины раскрытия участников подполья, ее схватили нацисты. Сначала допрос проводился мягко, но девушка схватила пистолет отвлекшегося офицера и застрелила троих солдат. Попытка побега не удалась, начались пытки, которые продолжались больше месяца. Зина перенесла нечеловеческие страдания. К моменту казни девушка ослепла и полностью поседела, но так ничего и не сказала.

Ему посмертно присуждено звание Героя Советского Союза. В честь девочки назвала улица в Санкт-Петербурге, а в Москве на ВДНХ установлен памятный бюст.