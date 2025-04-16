Подвиг, воплощенный в медали: в Россию вернулась редкая награда времен ВОВ

Многие ордена были незаконно вывезены из страны в 1990-е.

Сохранять память о подвигах красноармейцев помогают добровольцы по всей стране. Герои следующего сюжета проделывают огромную и сложную работу — выкупают советские награды и годами ищут потомков героев.

Так, спустя 15 лет поисков на родину вернулся орден Красной Звезды, украденный и проданный за океан. Как спасают награды от чужой наживы — в репортаже корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

История этого ордена хранит немало тайн. Боевая награда прошла поля сражений, была украдена у владельца и найдена по ту сторону Атлантического океана. Но обо всем по порядку. Вот орден Красной Звезды на груди лейтенанта Горелова. Фронтовик не рассказывал близким о войне.

«Спокойный очень, выдержанный, добрый человек. Очень любил цветы. Фиалки обожал. Катал нас на своей машине, он инвалид войны был. Вот эта инвалидная машина как спичечный коробок такой. Водил, как мне казалось, шедеврально», — заявила внучатая племянница Александр Горелова Ирина Носенко.

За плечами красноармейца Горелова — бои на реке Халкин-гол, сражения Финской войны. В Великую Отечественную, комвзвода автобатальона часто выполнял рискованные и, как казалось даже его командирам, невыполнимые задачи. Вот выписка из личного дела.

«Даже наиболее опытные начальники колонны опасались, что в такие сроки уложиться не удастся. И вот в первый рейс отправляется товарищ Горелов. По заснеженной дороге он провел машины на разгрузку и вернулся в часть на час раньше срока».

За проявленные мужество и отвагу красноармейцу вручили Орден Красной Звезды. При каких обстоятельствах боевая награда пропала, доподлинно неизвестно. В Торонто за 200 долларов ее купил коллекционер с русскими корнями.

«Орден Красной Звезды Горелова я приобрел примерно 15 лет назад. Они мне показали огромное количество наград. Два мешка наград в целлофановых пакетах. Там было около двухсот штук», — заявил коллекционер Сергей Еремеев.

На сайте лавки антиквариата, где продали орден, и сейчас много медалей времен Российской империи и советского периода. Орден Отечественной войны 1 степени, которого был удостоен фронтовик комвзвода Алексей Патуев, можно купить за 616 долларов.

«Не только из Канады эти награды возвращаются, возвращаются они в Россию и из других стран. И даже не бывшие наши соотечественники этим занимаются. Большой поток, я думаю, что был как раз в 1990-е годы, и там очень много наград было вывезено. Сейчас очень серьезный в этом отношении контроль», — отметила координатор движения «Долгая дорога домой» Марина Самсонова.

Участники исторического клуба реконструкции «191 Стрелковой дивизии» в Канаде покупают советские ордена и медали, чтобы потом найти законных обладателей или их потомков. Уже 90 человек получили потерянные семейные реликвии.

«Мы все занимаемся покупкой этих госнаград, естественно, за свой счет, никто это не спонсирует. Это все из своего кармана. Нам, как участникам исторического клуба, любителям истории, обидно видеть, что чей-то подвиг, воплощенный в металле, просто продается, как какая-то вещь», — рассказал клуб реконструкторов 191 стрелковой дивизии г. Торонто Руслан Рахутин.

Потомков Горелова реконструкторы искали 15 лет. На пост в Интернете Ирина наткнулась случайно, когда собирала информацию о фронтовике. И вот, орден Красной Звезды снова в Москве.

— Позвольте передать вам этот орден Красной Звезды, принадлежавший вашему деду. Держите и не теряйте, пожалуйста.

— Спасибо, за то, что вы делаете такое дело.

Большое количество советских и российских медалей за рубежом находятся в свободной продаже. В России такая деятельность запрещена. Возвращение на Родину наград ветеранов Великой Отечественной — бесценный поступок накануне 80-летия Победы.