Орден Александра Невского вручили 99-летнему ветерану ВОВ в Петербурге

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Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев торжественно поздравил полковника в отставке Владимира Слепова.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Награды Победы

В Санкт-Петербурге орден Александра Невского вручили Владимиру Слепову — ветерану Великой Отечественной, который 23 февраля отметит свое столетие. Фронтовик вместе с однополчанами освобождал от нацистов Венгрию, Австрию, Чехословакию. Рассказал он и о своем первом бое.

«Первый танк я увидел через прицел панорамы… По танкам — огонь! Первый выстрел, и я попал в танк!» — вспомнил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов.

В мирное время Владимир Яковлевич преподавал в различных учебных заведениях. Среди них — Военная академия, которая сейчас относится к Росгвардии. Орден полковнику в отставке вручил заместитель директора силового ведомства Алексей Воробьев.

Тема:
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