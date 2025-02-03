Орден Александра Невского вручили 99-летнему ветерану ВОВ в Петербурге
Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев торжественно поздравил полковника в отставке Владимира Слепова.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге орден Александра Невского вручили Владимиру Слепову — ветерану Великой Отечественной, который 23 февраля отметит свое столетие. Фронтовик вместе с однополчанами освобождал от нацистов Венгрию, Австрию, Чехословакию. Рассказал он и о своем первом бое.
«Первый танк я увидел через прицел панорамы… По танкам — огонь! Первый выстрел, и я попал в танк!» — вспомнил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов.
В мирное время Владимир Яковлевич преподавал в различных учебных заведениях. Среди них — Военная академия, которая сейчас относится к Росгвардии. Орден полковнику в отставке вручил заместитель директора силового ведомства Алексей Воробьев.
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