Коллекция без документов: в Шереметьево пресекли контрабанду госнаград

В Шереметьево пресекли контрабанду госнаград времен СССР

В аэропорту Шереметьево был пресечен вывоз крупной партии контрабанды государственных наград времен СССР. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Россиянин, направляющийся в Китай, собирался провести крупную партию контрабанды госнаград, но был остановлен таможенной службой во время прохождения «зеленого» коридора для выборочного контроля.

Во время сканирования багажа и ручной клади пассажира были обнаружены вещи, относящиеся к культурным ценностям, без документов. Россиянин заявил, что это часть его личной коллекции, однако бумаг, которые могли подтвердить законность приобретения этих вещей, у мужчины не было.

Всего изъяли 455 государственных наград, 37 архивных документов, а также бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. Общая стоимость перевозимых предметов превышает 600 тысяч рублей.

«Товары были направлены на экспертизу, которая установила, что они подлинные. Из 455 госнаград 292 были выпущены более 50 лет назад и относятся к культурным ценностям. Среди них медали „За отвагу“, „За боевые заслуги“, „За Победу над Германией“, „За взятие Берлина“, „За оборону Москвы“, „За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина“, ордена „Красной Звезды“, „Знак Почета“ и другие», — уточнила сотрудник пресс-службы ФТС РФ Карина Сырбу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

