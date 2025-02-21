В Кремле раскрыли планы Путина на День защитника Отечества

Какие мероприятия пройдут 23 февраля?
Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин в День Защитника Отечества вручит госнаграды героям страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Песков во время ежедневного брифинга.
«Да, мероприятие (в День защитника Отечества — Прим.ред.) запланированное, традиционное, которое обычно бывает. И в Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — отметил он.
Представитель Кремля пообещал поделиться подробностями мероприятия позднее. Песков также уточнил, что 24 февраля каких-либо мероприятий в связи с годовщиной начала спецоперации не запланировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из главных символов страны — Вечный огонь в Александровском саду — подготовили к празднику 23-го Февраля. Специалисты провели профилактический осмотр и очистили оборудование от нагара.
Это особый ритуал, требующий высокой квалификации и точности. Несмотря на то, что подачу газа прекратили на 40 минут, пламя продолжало гореть. Его аккуратно перенесли на временную горелку. Для этого использовали факел, которым огонь впервые зажгли в 1967-м.
- 3 февр
- Орден Александра Невского вручили 99-летнему ветерану ВОВ в Петербурге
- 22 июн
- Лица Победы: женщины-герои Великой Отечественной войны
- 31 мая
- Столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО
- 30 мая
- Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля
- 25 авг
- Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»
- 23 мая
- «Мы чествуем выдающихся граждан России»: Путин вручает госнаграды в Кремле
- 15 февр
- Герой нашего времени: спасшего младенца в Балашихе машиниста представят к награде
- 16 июн
- В ДНР наградили комбата легендарной «Пятнашки» с позывным «Абхаз»
- 15 июн
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк
- 25 мая
- Список почетных граждан Санкт-Петербурга расширился накануне Дня города
79%
-1.92 92.48
-1.60
Нашли ошибку?