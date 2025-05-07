В ВС России вручили первые квалификационные знаки «За штурм»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

Данная награда вручается военнослужащему за личное участие в наступательных действиях.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Награды Победы

Принимающим участие в спецоперации российским военным вручили более 200 нагрудных квалификационных знаков «За штурм». Он учрежден приказом министра обороны России Андрея Белоусова в этом году.

Данный знак вручается военнослужащему за личное участие в наступательных действиях. Он обозначает заслуги военнослужащих и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов.

Было вручено уже более 200 знаков военнослужащим соединений и частей — непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в рамках спецоперации.

«Хочу выразить огромное спасибо всем своим боевым товарищам. Это не только моя награда — это награда каждого из нас», — отметил военный мотострелкового полка старший сержант Дмитрий Образцов.

Большинство военнослужащих, удостоенных квалификационного знака, будут участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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