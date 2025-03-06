Путин вручил «Золотую Звезду» вдове командира батальона девятого полка Чебнева

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Награда положена за особые заслуги, связанные с совершением геройского подвига.

Путин вручил «Золотую Звезду» вдове командира батальона девятого полка Чебнева

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Тема:
Награды Победы

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» вдове погибшего в Курской области командира батальона девятого полка Сергея Чебнева. 

«Сегодня хотел бы вручить вам звезду Героя [России], которая была присуждена вашему мужу, за подвиг, который он совершил, защищая Отечество, Россию, на курском направлении. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской атомной электростанции», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Чебнев отправился в зону СВО добровольно, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии. 

Медаль «Золотая Звезда» — высшая государственная награда, которая вручается в знак признания исключительного мужества и героизма, проявленных при выполнении служебного долга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин представил к наградами многодетные семьи из пяти регионов.

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