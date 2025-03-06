Путин вручил «Золотую Звезду» вдове командира батальона девятого полка Чебнева

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» вдове погибшего в Курской области командира батальона девятого полка Сергея Чебнева.

«Сегодня хотел бы вручить вам звезду Героя [России], которая была присуждена вашему мужу, за подвиг, который он совершил, защищая Отечество, Россию, на курском направлении. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской атомной электростанции», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Чебнев отправился в зону СВО добровольно, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии.

Медаль «Золотая Звезда» — высшая государственная награда, которая вручается в знак признания исключительного мужества и героизма, проявленных при выполнении служебного долга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин представил к наградами многодетные семьи из пяти регионов.