Пелагее присвоили звание заслуженной артистки России

В Бетховенском зале Большого театра были вручены государственные награды деятелям культуры и искусства. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова наградила званием «Заслуженной артистки Российской Федерации» певицу Пелагею.

На торжественной церемонии глава Минкультуры РФ отметила, что прошедший год выдался нелегким из-за пандемии коронавируса, однако выразила надежду, что в скором времени ситуация стабилизируется благодаря решительным мерам, которые принимают страны.

Instagram @pelageya_insta

Радостным событием одна из наставниц в шоу «Голос» поделилась с фанатами в своем микроблоге в Instagram. На опубликованном фото девушка позирует в платье насыщенно-зеленого цвета длины миди и с вечерним макияжем. В руках Пелагея держит цветы и коробочку с наградой.

«Поле торжественно вручили звание Заслуженной. Значок, удостоверение — все по-взрослому», — подписала снимки певица.

Кроме Пелагеи Телегиной, звания заслуженного артиста России были удостоены актеры: Петр Красилов, Елена Габец, Ирина Шевчук, певцы: Элла Меркулова, Валерий Микицкий и другие деятели культуры. Владимир Пресняков-старший получил почетную грамоту президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе бракоразводного процесса у Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным возникли взаимные претензии по разделу имущества.