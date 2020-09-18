В Польше и Литве опровергли слова Лукашенко о закрытии границ

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Выступая на «женском форуме» в Минске белорусский лидер заявил, что ситуация непростая и он вынужден усилить госграницу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Белоруссия закрывает государственную границу с Литвой и Польшей, усиливает охрану границы с Украиной. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, выступая на «женском форуме» в Минске. Он подчеркнул, что ситуация сложилась непростая.

«Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — подчеркнул белорусский лидер.

Также белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой «остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне».

К слову, политики не заставили себя ждать. В МИД Польши заявили, что пограничные пункты с соседней Белоруссией продолжают работать в штатном режиме и без каких-либо изменений.

«В соответствии с информацией, полученной от пограничной охраны, на данный момент польско-белорусская граница функционирует нормально, без изменений», — приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

Опровергли закрытие границ и в МИД Литвы. По их данным литовско-белорусская граница также продолжает работать в привычном режиме.

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