Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

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Татьяна Меркер
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Изменения коснутся абитуриентов уже с 2021-2022 учебного года.

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Министерство науки и высшего образования России утвердило новый порядок приема абитуриентов в вузы страны. Они коснутся поступающих на бакалавриат, специалитет и магистратуру уже с 2021-2022 учебного года. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ.

Основной акцент был сделан на расширении возможностей учебных заведений по проведению приема на обучение, сообщается в пояснительной записке.

Так, абитуриенты смогут учувствовать в конкурсе на место сразу по нескольким родственным специальностям, их число решено было увеличить до десяти (ранее позволялось «подаваться» только на три направления). Решено было на постоянной основе ввести возможность подавать документы удаленно, что практиковалось во время пандемии коронавируса.

Вузы в свою очередь смогут устраивать вступительные экзамены по нескольким предметам по выбору будущих студентов. При этом они смогут предоставить результаты ЕГЭ только по одному предмету из требующихся. Например, показать баллы по информатике, а физику сдать в вузе при поступлении.

Первую и вторую волны зачисления объединили в одну, что упростит эту процедуру. В случае, если будут оставаться вакантные бюджетные места, университеты смогут провести дополнительные зачисления на основе конкурсных списков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Минобрнауки рассказали о СОVID-19 в университетах страны.

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