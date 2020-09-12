В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны
Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что рост числа заболевших внимательно отслеживается.
Фото: ТАСС / Вова Жабриков
Обучение в университетах страны началось в штатном очном формате. За две недели сентября специалисты не зафиксировали в вузах вспышек коронавирусной инфекции, о чем заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших — Прим.ред.) у нас в разумных количествах», — заявил Фальков.
Он отметил, что на данный момент, в университетах не планируется вводить дополнительные меры для недопущения распространения вируса — в этом нет необходимости. Ситуация остается стабильной с эпидемической точки зрения.
Студенты вузов, находясь на лекциях, соблюдают особые меры безопасности. Фальков подчеркивал, что от учащихся требуют ношения масок. Некоторые университеты ввели ограничение на количество человек в одном кабинете
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские студенты требуют перерасчета стоимости учебы за месяцы «дистанционнки».
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