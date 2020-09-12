В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны

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Татьяна Меркер
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Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что рост числа заболевших внимательно отслеживается.

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны

Фото: ТАСС / Вова Жабриков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Обучение в университетах страны началось в штатном очном формате. За две недели сентября специалисты не зафиксировали в вузах вспышек коронавирусной инфекции, о чем заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших — Прим.ред.) у нас в разумных количествах», — заявил Фальков.

Он отметил, что на данный момент, в университетах не планируется вводить дополнительные меры для недопущения распространения вируса — в этом нет необходимости. Ситуация остается стабильной с эпидемической точки зрения.

Студенты вузов, находясь на лекциях, соблюдают особые меры безопасности. Фальков подчеркивал, что от учащихся требуют ношения масок. Некоторые университеты ввели ограничение на количество человек в одном кабинете

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские студенты требуют перерасчета стоимости учебы за месяцы «дистанционнки».

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