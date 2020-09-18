Посольство РФ призвало США объяснить репортаж NBA о Крыме
Обеспокоенность вызвали заявления о поддержке Америкой террористической деятельности России.
Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Соединенных Штатов объяснений относительно американской поддержки «украинских подразделений» в Крыму, об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
Компания NBC News выпустила репортаж об якобы «украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму». Обеспокоенность вызвали заявления официальных лиц США о поддержке террористической деятельности в третьих странах, которые намекали на Россию.
«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан», — подчеркнули в посольстве РФ.
В своем репортаже телеканал передал слухи о финансовой поддержке Россией террористической группировки «Талибан»* за убийство американских солдат. Эти действия якобы были «возмездием» США за поддержку украинских подразделений на полуострове.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что предвыборный штаб Трампа выпустил рекламный плакат с российскими истребителем МиГ-29 и автоматом Калашникова.
* — Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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