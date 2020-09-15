«Поддержи наши войска»: Предвыборный штаб Трампа выпустил рекламный плакат с российскими МиГ-29

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Промах агитаторов, скачавших для баннера фото из интернета, уже высмеяли в соцсетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shealah Craighead/White House; 5-tv.ru

В США разгорается скандал вокруг предвыборной кампании Дональда Трампа, а точнее рекламных баннеров, которые выпустил его штаб.

На плакатах с надписью «Поддержи наши войска» американские военные эксперты обнаружили российские истребители МиГ-29 и автомат Калашникова. Выяснилось, что агитаторы, недолго думая, для создания баннера скачали фото из интернета. Этот промах предвыборщиков уже высмеяли в соцсетях.

Пользователи также вспомнили, как в прошлом году один из конгрессменов поздравил военнослужащих ВМС США с профессиональным праздником, разместив у себя на странице фотографию российского крейсера «Петр Великий».

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