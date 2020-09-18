Потерянные безвозвратно: коронавирус лишает людей десяти лет жизни
За последние месяцы COVID-19 стал одной из главных причин смерти в ряде стран мира.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Ученые оценили, сколько лет могли бы прожить жертвы коронавируса, если бы не заболели в пандемию. Оказалось, что они ушли на более чем десять лет раньше положенного, пишут «Известия».
Суть вопроса
Изучением данной проблемы занялась группа ученых из США, Португалии и Великобритании. Они применили формулу «потерянных потенциальных лет жизни», используя данные по смертности от основных причин в этих странах в марте–мае 2020 года. Туда вошли жертвы коронавируса, ишемической болезни сердца, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с дыхательной системой.
Далее они разделили всех умерших по возрасту, взяли за основу среднюю продолжительность жизни и отняли оттуда возраст в момент смерти людей. Все полученные цифры сложили и разделили на число скончавшихся.
Так в США появился показатель в 10,8 года — столько могли бы прожить жертвы коронавируса. В Великобритании цифры еще более удручающие — 12 лет для женщин и 14 лет для мужчин. Также удалось установить, что в Америке коронавирус за взятый для исследования период вызвал больше всего смертей, обогнав привычного лидера, ишемию.
А что в России?
В РФ провести подобное исследование пока невозможно. Есть данные по количеству смертей от коронавируса, но нет информации об их возрасте. Также сложно оценить показатель потерянных лет, ведь в России он есть только общий, около 70 лет.
Демограф Алексей Ракша высказал свое предположение, в России коронавирус отбирает у людей около пяти-десяти лет жизни. При этом россияне живут меньше, чем на Западе, поэтому реальную оценку «потерянных лет» дать сложно.
Последствия пандемии
Вероятнее всего, после пандемии и в России, и в других странах мира можно будет наблюдать снижение продолжительности жизни. Как именно — пока сказать трудно. Кроме того, большинство врачей в настоящий момент не может оценить влияние перенесенного коронавируса на человеческий организм в долгосрочной перспективе.
Одно известно точно. В отличие от США, коронавирус в России не смог выйти в лидеры по причинам смертности.
Ранее 5-tv.ru писал, что препарат от COVID-19 поступит в российские аптеки в ближайшие дни.
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