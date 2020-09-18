«Говорит с трудом»: звезда «Убойной силы» рассказал о состоянии Леонова-Гладышева

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Валентин Черников
Эксклюзив 413

Исполнитель роли Васи Рогова Андрей Федорцов отреагировал на объявление Елизаветы Боярской о сборе денег на реабилитацию актера.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; ТАСС / ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru

Сбор денег на реабилитацию звезды «Убойной силы» Евгения Леонова-Гладышева прокомментировал его коллега по сериалу, исполнитель роли Васи Рогова, актер и телеведущий Андрей Федорцов.

Как сообщал 5-tv.ru, актриса Елизавета Боярская через социальные сети призвала коллег и поклонников помочь народному артисту оплатить дорогостоящую реабилитацию. В 2018 году звезда экрана получил черепно-мозговую травму после падения на улице. С тех пор он не теряет надежд вернуться в профессию, но этому препятствуют нарушения речи.

Федорцов отметил, что прежде уже проводил сбор в поддержку Леонова-Гладышева. По его словам, теперь в этом нет большой необходимости.

«Полгода назад мы собирали деньги, писали объявления и так далее. Насобирали приличную сумму, отдали его сыну, как всегда это делали. У него сейчас (со здоровьем — Прим.ред.) более-менее нормально. На сцену никак (невозможно — Прим.ред.), конечно. Говорит, но с трудом», — уточнил заслуженный артист.

Как отметила в своем посте Боярская, стоимость одного курса реабилитации Леонова-Гладышева — 250 тысяч рублей, и ее нужно проходить трижды в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Моисеев ответил на слухи о бедности и параличе.

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