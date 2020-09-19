«Хорошо, что произошло»: Сергей Челобанов о первом сексе с Аллой Пугачевой

Певец Сергей Челобанов в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал о первом сексе с Аллой Пугачевой. 59-летний уроженец Саратовской области признался, что на тот момент был не свободен. Примадонна и вовсе была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным. Исполнитель отметил, что наличие вторых половинок их с певицей нисколько не смущало.

«В ночь с 1990 на 1991 год мы познакомились. Она меня пригласила к себе в квартиру, послушав первые мои песни. Я не ожидал ничего такого — где Пугачева и где я. Мой имидж создала она. Вот эту всю прическу, стиль того времени», — цитирует Сергея Челобанова Starhit.ru.

Певец подчеркнул, что плохо помнит события той ночи. Все началось с употребления спиртного и закусок. Далее последовали танцы, а наутро Сергей Челобанов пришел в себя весь измазанный помадой.

«Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше — я плохо помню. Я подумал, а чего робеть-то. Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо. Не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе. Сначала у нас была просто студийная и гастрольная работа. Как-то все это чередовалось. Никто не понял, как все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось», — заявил Сергей Челобанов.

Певец добавил, что у него моментально возникла страсть к Алле Пугачевой. Народную артистку СССР, в свою очередь, тянуло к мужчине как магнитом. Примадонну даже не смущало, что Сергей Челобанов страдал от наркотической и алкогольной зависимостей, а также успел побывать в тюрьме.

В настоящее время исполнитель вспоминает о романе с Аллой Пугачевой с благодарностью. Именно она открыла путь певцу на большую эстраду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве.