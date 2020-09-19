Звезду «Кривого зеркала» преследуют коллекторы из банка

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Анастасия Шадская
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Юморист Александр Морозов едва не лишился своего жилья в период пандемии.

Звезду «Кривого зеркала» преследуют коллекторы из банка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Артист из «Кривого зеркала» Александр Морозов подвергся угрозам со стороны коллекторов. Причиной стала временная неплатежеспособность, когда у юмориста из-за пандемии отменились все выступления. Он не мог вносить оплату по ипотеке, а банку это не понравилось, пишет Sobesednik.ru.

Несколько лет назад Морозов приобрел квартиру в подмосковном Звенигороде, оформив на нее ипотеку. Из-за отсутствия гастролей и гонораров во время самоизоляции он не мог регулярно вносить по 18 тысяч рублей в счет уплаты ипотеки и попросил у банка понимания.

«Я стал просить об ипотечных каникулах, но они мне мало того, что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили», — рассказал Морозов.

Угрозы и преследования достигли такого уровня, что артист обратился за помощью в СМИ. Когда в банке узнали об освещении дела на телевидении, сразу нашлась возможность дать Морозову отсрочку.

«Но в этом месяце она у меня заканчивается, придется уже внести платеж», — сетует актер.

Дело в том, что его будущее неопределенно. Сейчас он поехал на гастроли по Дальнему Востоку, но после у него никаких концертов нет. Значит, может вновь не быть средств на погашение ипотечного долга.

Александр Морозов признал, что до пандемии все артисты отечественной эстрады привыкли жить хорошо и получать большие деньги за выступления. Поэтому раньше он о безденежье и не думал.

«Коронавирус дал понять, что мы со зрителями — единое целое. И без них мы вообще никто», — сентиментально подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как создатель «Кривого зеркала» Евгений Петросян тратит деньги на отдыхе.

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