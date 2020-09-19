«Я люблю свою работу»: Дарья Мороз показала суровые будни актеров
Знаменитость посетовала, что не поехала на «Кинотавр», а осталась в дождливой Москве.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз, известная зрителю ролью в сериале «Содержанки», продемонстрировала фолловерам своего Instagram-аккаунта суровые будни и тяжелые условия, в которых приходится трудиться актерам.
На кадрах видно, что Мороз вместе с коллегой по цеху Анатолием Белым, находятся в гримерной комнате в мокрой одежде. Съемочная группа помогает им просушить одежду с помощью фенов, при этом звезды улыбаются всем невзгодам.
Дарья и Анатолий в саркастичном ключе даже передали привет актерам, которые сейчас находятся в Сочи на вручении премий главного российского кинофестиваля, пока «в Москве дождик и работа».
«Я снова не еду на „Кинотавр“ #ялюблюсвоюработу», — подписала видеоролик Дарья.
Анатолий Белый искренне поздравил актеров и режиссеров, которые получили престижную премию, вслед за Дарьей передал им привет и подчеркнул, как любит кино.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз высмеяла слухи о своей личной жизни, показав округлившийся живот.
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