«Стоит трудов»: Валерия призналась, что склонна к полноте
Певица уверена, что генетическую предрасположенность можно «обмануть».
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия, которая в свои 52 года может дать фору любой молоденькой представительнице шоу-бизнеса, призналась фанатам, что сохранение спортивного тела дается ей с большим трудом.
Супруга Иосифа Пригожина в своем Instagram-аккаунте опубликовала свежий снимок, продемонстрировав точеную фигурку и плоский живот в спортивном костюме на фоне гимнастического мяча.
«Мой день начался в 6 утра. Впереди у меня насыщенный событиями день. Надеюсь, все случится, как задумала. Пусть сегодня и у вас все получится!» — подписала публикацию звезда.
Поклонники принялись хвалить любимицу в комментариях и вопрошать, как ей удалось избавиться от «возрастного живота». Певица постаралась ответить на многие вопросы, в том числе поделилась, что на самом деле склонна к полноте, но физиологические особенности можно «обмануть».
«Наша предрасположенность ничего не значит по сравнению с тем, как мы живем», — подчеркнула Валерия.
Фолловеры в свою очередь начали рассказывать свои истории похудения, советовать диеты и упражнения для сжигания лишних каллорий. Не забыли и отметить, как прекрасно выглядит звезда в свои годы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто оплатил свадьбу сына Валерии. Церемония бракосочетания 21-летнего Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоялась 28 августа.
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