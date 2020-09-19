Фотограф Пугачевой посоветовал всем «ценить жизнь» под грустным фото с Моисеевым

Личный биограф Аллы Пугачевой и звездный фотограф Роман Родин выложил у себя на странице в Instagram архивное фото с певцами Борисом Моисеевым и Иосифом Кобзоном и дал подписчикам мудрый совет.

«Воспоминания. Боря Моисеев и Иосиф Кобзон. Это фото я снял на Борином дне рождения в Москве. Да, жизнь летит. И ее не воротишь назад! Цените ее», — написал Родин.

На снимке можно увидеть обнявшихся Кобзона и Моисеева. Когда именно сделано фото, сказать сложно, ведь оба артиста долгое время не меняли стиль. Но на фоне слухов про ухудшение здоровья исполнителя хита «Голубая луна» подпись к посту с ныне покойным Кобзоном смотрелась двояко.

Instagram @romanrodin1959

Пока неясно, известно ли Родину больше других о состоянии здоровья «Дитя порока». В последние дни в сети ходят слухи о том, что прикованного к постели певца разбил паралич, а сам он живет в бедности, покинутый всеми.

Позже исполнитель вышел на связь со СМИ и все опроверг. Он перенес инсульт, но в остальном живет прекрасно в собственной квартире, получает повышенную пенсию и часто видится с коллегами и друзьями.

«Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жутки слухи о себе, а потом их разоблачать», — сказал Моисеев журналистам.

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