Видео: Сын Тодоренко и Топалова в восторге от чучела медведя и волка

Регина Тодоренко впервые отвела сына в музей. Майкл, которому в декабре исполнится два года познакомился с выставкой «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Третьяковской галерее.

Судя по видео, которое телеведущая выложила на своей странице в Instagram, малыш пришел в восторг от чучел медведя и волка. Тодоренко много разговаривает с сыном и тот уже умеет говорить некоторые слова. На мамин вопрос, нравится ли ему на выставке Майкл не задумываясь ответил утвердительно.

Как пишут «Дни.ру», Тодоренко и отец мальчика Влад Топалов души не чают в сыне, пара уделяет много времени его воспитанию и развитию. Недавно телезвезда сообщила, что Майкл будет заниматься гимнастикой и уже сходил на первую тренировку. За 45 минут под пристальным вниманием тренера малыш так вымотался, что проголодался и попросился домой.

На днях, как рассказывал 5-tv.ru, Регина Тодоренко и Влад Топалов опровергли слухи о беременности телезвезды, но заявили, что готовы завести еще детей, и даже уже придумали им имена.