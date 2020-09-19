Видео: Сын Тодоренко и Топалова в восторге от чучела медведя и волка

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Светлана Александрова
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Малыш Майкл, которому в декабре исполнится два года, впервые побывал на выставке в музее.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко впервые отвела сына в музей. Майкл, которому в декабре исполнится два года познакомился с выставкой «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Третьяковской галерее.

Судя по видео, которое телеведущая выложила на своей странице в Instagram, малыш пришел в восторг от чучел медведя и волка. Тодоренко много разговаривает с сыном и тот уже умеет говорить некоторые слова. На мамин вопрос, нравится ли ему на выставке Майкл не задумываясь ответил утвердительно.

Как пишут «Дни.ру», Тодоренко и отец мальчика Влад Топалов души не чают в сыне, пара уделяет много времени его воспитанию и развитию. Недавно телезвезда сообщила, что Майкл будет заниматься гимнастикой и уже сходил на первую тренировку. За 45 минут под пристальным вниманием тренера малыш так вымотался, что проголодался и попросился домой.

На днях, как рассказывал 5-tv.ru, Регина Тодоренко и Влад Топалов опровергли слухи о беременности телезвезды, но заявили, что готовы завести еще детей, и даже уже придумали им имена.

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