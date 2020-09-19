Доктор Мясников назвал идеальный способ отсрочить кончину

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в своих программах не только разбирает частые ошибки в лечении заболеваний, но и делится необычными лайфхаками. Так, например, в одном из последних эфиров он рассказал, как «отсрочить» собственную смерть.

По мнению медика, для этого не нужно обладать особыми умениями. Достаточно лишь регулярно вспоминать о важном принципе: меньше волнуешься — дольше живешь, передает «Экономика сегодня». Притом лучший эффект достигается, если человек находится в состоянии перманентного ожидания чего-то.

«Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — это самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше», — неожиданно заключил Мясников.

Доктор уверяет, что подобная закономерность наблюдается и в других странах. В частности, в Китае. Здесь показатель смертности резко падает перед празднованием Нового года по лунному календарю.

«Когда ты чего-то ждешь, то перестаешь бояться. Ты ждешь, значит, ты и живешь», — цитирует издание эксперта.

В заключение Александр Мясников добавил, что по сути любые хронические заболевания являются «расплатой» за долгожительство. Однако по его мнению, бояться их появления точно не стоит.

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