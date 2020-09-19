Тихановская пригрозила раскрыть имена силовиков, работающих на протестах в Минске

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Виктория Андреева
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Эмигрировавшая в Литву оппозиционер заявила, что правоохранители начали задерживать якобы даже детей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что во время массовых задержаний на очередной акции протеста в Минске силовики сажали в автозаки якобы не только взрослых, но и несовершеннолетних. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

В субботу, 19 сентября, в столице республики прошел «женский марш». Активистки от оппозиции в ярких нарядах и с броским макияжем совершили променад по главным улицам Минска, скандируя антиправительственные лозунги. Спустя несколько минут правоохранители вмешались и остановили процессию, задержав самых ярых противниц действующего режима. По словам Тихановской, наряду со взрослыми женщинами силовики выводили «из строя» и девочек школьного возраста.

«Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения. Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы», — обратилась к представителям власти оппозиционер.

В заключение Светлана Тихановская воззвала силовиков к совести, напомнив, что «им еще придется смотреть в глаза народу, который они должны защищать».

Как известно, с началом несанкционированных митингов в Белоруссии политический оппонент президента республики Александра Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Литву. Внезапную эмиграцию она объяснила «собственной слабостью». Оппозиционер подчеркнула, что не смогла выдержать нагрузки из-за ситуации с выборами на родине, а потому вынуждена ее покинуть ради спокойствия и воссоединения с детьми.

Массовые протестные акции на территории республики начались 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК Белоруссии, лидером стал Александр Лукашенко, поддержали которого более 80% участников голосования. Представители оппозиции сочли итоги подтасованными, а потому активно выступают за переизбрание действующего главы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из центра Минска, где 19 сентября состоялся «женский марш».

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