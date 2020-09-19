Более 100 активисток «женского марша» задержаны в Минске — видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 71

Очередная акция протеста состоялась днем 19 сентября.

Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru

«Женский марш» в Минске закончился массовыми задержаниями. По официальной информации, в автозаки отправились более 100 участников протестной акции. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Чтобы привлечь внимание к антиправительственным лозунгам оппозиционные активистки надели яркие вещи и сделали броский макияж. Днем в субботу, 19 сентября, они собрались возле Комаровского рынка в столице Белоруссии и устроили «променад».

В ходе мероприятия часть активисток была задержана, часть заблокирована силовиками возле торгового центра «Айсберг», другие спрятались в близлежащих дворах. Автозаки с нарушительницами правопорядка покинули площадь, где проходила акция.

Серии протестов в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК республики, безусловным лидером стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиции данные итоги не признают, настаивая на перевыборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мужчин были задержаны за подготовку нападения на силовиков в Минске.

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