Более 100 активисток «женского марша» задержаны в Минске — видео
Очередная акция протеста состоялась днем 19 сентября.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru
«Женский марш» в Минске закончился массовыми задержаниями. По официальной информации, в автозаки отправились более 100 участников протестной акции. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.
Чтобы привлечь внимание к антиправительственным лозунгам оппозиционные активистки надели яркие вещи и сделали броский макияж. Днем в субботу, 19 сентября, они собрались возле Комаровского рынка в столице Белоруссии и устроили «променад».
В ходе мероприятия часть активисток была задержана, часть заблокирована силовиками возле торгового центра «Айсберг», другие спрятались в близлежащих дворах. Автозаки с нарушительницами правопорядка покинули площадь, где проходила акция.
Серии протестов в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК республики, безусловным лидером стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиции данные итоги не признают, настаивая на перевыборах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мужчин были задержаны за подготовку нападения на силовиков в Минске.
Читайте также
62%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?